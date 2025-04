Morte Papa Francesco, ufficiale la data per il recupero della 34ª giornata di Serie B

ROMA - Si giocheranno tutte martedì 13 maggio le partite della 34ª giornata del campionato di Serie B, in programma oggi e rinviate per lutto dopo la morte di Papa Francesco. Il calendario prevedeva per oggi la disputa di tutti gli incontri del turno. La giornata odierna quindi si disputerà dopo la 38ª, in programma venerdì 9 maggio, che da calendario doveva essere l’ultima della stagione regolare. Per questo motivo saranno rimodulate le date di playoff e playout.