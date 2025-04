Serie B, ecco quando si recuperano le partite rinviate per la morte di Papa Francesco

Sarà la 34esima giornata a chiudere definitivamente la regular season di Serie B, dopo i rinvii delle gare originariamente in programma nel giorno della scomparsa di Papa Francesco. Da Brescia-Reggiana a Sassuolo-Frosinone, passando per Pisa-Cremonese e Spezia-Cosenza, fino ad arrivare al derby Modena-Cesena: tutte le partite in contemporanea il prossimo 13 maggio.