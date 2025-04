Serie B, il Frosinone pareggia 2-2 con lo Spezia: punto prezioso per entrambe

FROSINONE - Partita carica di gol e di emozioni allo Stirpe dove il Frosinone impatta con lo Spezia per 2-2. I padroni di casa gestiscono al meglio l'avvio di partita, e trovano il vantaggio sugli sviluppi di un corner grazie al colpo di testa di Bohinen, ben appostato a centro area. La reazione degli ospiti non tarda ad arrivare, e Bandinelli riporta il risultato in equilibrio con un gran sinistro dalla distanza dopo una corta respinta della retroguardia laziale. Prima dell'intervallo il Frosinone torna in vantaggio con un sinistro dal limite dell'area di Bohinen che si infila sotto la traversa. Ma nella ripresa gli ospiti trovano la forza per pareggiare con Pio Esposito che capitalizza al meglio un cross di Kouda e infila la porta avversaria con un tempestivo colpo di testa.