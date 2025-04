L'Avellino ha ritrovato la Serie B a sette anni dalla dolorosa esclusione del 2018 e Il Corriere dello Sport - Stadio ha voluto dedicare un poster esclusivo ai lupi di Raffaele Biancolino, disponibile in tutte le edicole del capoluogo irpino lunedì 28 aprile . Per i tifosi biancoverdi, all'indomani dell'ultima partita della regular season di Serie C, la possibilità di conservare una pagina destinata ad entrare nella storia dell'U.S. Avellino 1912.

Avellino in Serie B, solo il 28 aprile il poster esclusivo in edicola con il Corriere dello Sport - Stadio

"Lupi in Favola", per un Avellino davvero magico nel corso della gestione Biancolino. 21 vittorie in 28 partite di campionato, per una squadra che si è immediatamente riconosciuta nel suo allenatore, subentrato alla sesta giornata per sostituire l'esonerato Michele Pazienza. Una cavalcata straordinaria, che si è poi chiusa con il definitivo sorpasso ai danni dell'Audace Cerignola e la vittoria del girone C di Lega Pro, certificata dal successo di Potenza con il Sorrento, in occasione della penultima giornata di campionato. Poi, la festa con i mille del "Viviani" e, soprattutto, il ritorno in una città stracolma di passione, che ha accolto in tarda serata Patierno e compagni.

