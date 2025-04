Serie B, playoff e playout: svelate le nuove date

Serie B, ecco le nuove date di playoff e playout

Il programma della post season partirà sabato 17 maggio con le due gare secche del turno preliminare dei playoff: quinta contro ottava e sesta contro settima, per decidere chi sfiderà terza e quarta classificata. Le gare d'andata delle semifinali sono in programma per mercoledì 21 maggio, mentre mentre domenica 25 maggio si giocheranno le partite valide per il ritorno. Quattro giorni dopo, il 29 maggio, le squadre vincitrici torneranno in campo per la finale d'andata, mentre domenica 1 giugno si giocherà l'ultima partita della stagione di Serie B che sancirà la squadra promossa in Serie A. Per quanto riguardano i playout, lunedì 19 maggio si giocherà la gara d'andata in casa della 17esima classificata. Sabato 24 maggio torneranno in campo per la sfida decisiva.