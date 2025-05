Tutte contemporaneamente in campo per la 38ª giornata di Serie B , l'ultima da calendario, ma la penultima di una regular season di un campionato che aveva già sancito la promozione diretta di Sassuolo e Pisa , la retrocessione del Cosenza e l'accesso ai playoff di Spezia e Cremonese , già qualificate per le semifinali, e della Juve Stabia , sicura dei quarti, alla quale si sono aggiunte Catanzaro e Palermo , e che vivrà il suo ultimo atto martedì 13 maggio con il recupero della 34ª giornata . Turno saltato per la morte di Papa Francesco , e che sarà decisivo per la salvezza, con Brescia , Samp , Frosinone , Salernitana e Cittadella racchiuse in un punto.

Samp boccata d'ossigeno. Catanzaro e Palermo ai play-off

Boccata d'ossigeno per la Samp, che vince lo scontro diretto con la Salernitana grazie all'acuto di Meulensteen, ma che oggi si giocherebbe l'eventuale play-out con il Frosinone, ko a Palermo, mentre a salvarsi sarebbe il Brescia, che riacciuffa in extremis il Modena. Festa nella festa per il Catanzaro, che passa sul campo di un Sassuolo appagato, e che alza comunque la Coppa Nexus, qualificandosi aritmeticamente per i play-off, come i rosanero, vittoriosi sui ciociari. Resta in ballo un solo posto per giocarsi la promozione in Serie A e, a 90 minuti dal termine della regular season, se lo prende momentaneamente il Cesena, che vince di misura a Cosenza in un match più volte interrotto per le intemperanze dei tifosi calabresi. Romagnoli che scavalcano il Bari, crollato sul campo di un Cittadella che resta a sua volta disperatamente aggrappato alla salvezza. Un traguardo raggiunto dalla Reggiana, che passa sul campo della Juve Stabia, e vicino per il Mantova, grazie al successo sulla Carrarese. Ricche di gol, infine, le sfide tra Pisa e Sudtirol, 3-3, e Spezia e Cremonese, 2-3,

