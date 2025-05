Dove vedere Juve Stabia-Sampdoria in tv? Dazn o Sky, orario

Juve Stabia già certa di un posto nei playoff, Sampdoria alla disperata ricerca di punti salvezza. Questo, in sintesi, lo scenario con cui le squadre di Pagliuca ed Evani si presentano agli ultimi 90 minuti del campionato di Serie B , in occasione del recupero della 34esima giornata della regular season. Riflettori puntati sui blucerchiati, reduci dal successo interno con la Salernitana e appaiati a Frosinone e Brescia a quota 40.

Juve Stabia-Sampdoria, l'orario

Juve Stabia-Sampdoria andrà in scena oggi, martedì 13 maggio, alle ore 20:30 allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia.

Dove vedere Juve Stabia-Sampdoria in diretta tv

Juve Stabia-Sampdoria sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box. Disponibile una finestra per il singolo evento, così come l'opzione "Zona Serie B", per non perdersi nemmeno un minuto dell'ultima giornata della regular season.

Dove vedere Juve Stabia-Sampdoria in streaming

Juve Stabia-Sampdoria sarà visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del "Menti" in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggioramenti in tempo reale.