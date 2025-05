Dove vedere Cittadella-Salernitana in tv? Dazn o Sky, orario

​Ultima giornata di Serie B . Si decide tutto in novanta minuti. Al momento, solo tre i verdetti: Sassuolo e Pisa promosse in Serie A, Cosenza retrocesso. Resta da definire l'ultima squadra ad andare ai playoff, ma soprattutte le ultime due retrocesse. Dal quindicesimo al diciannovesimo posto cinque squadre sono racchiuse in un punto. Tra queste, la sfida tra Cittadella e Salernitana . Al momento, appaiate a quota 39, entrambe le formazioni vogliono scongiurare la retrocessione.

Cittadella-Salernitana, l'orario

Dove vedere Cittadella-Salernitana in diretta tv

Dove vedere Cittadella-Salernitana in streaming

Cittadella-Salernitana andrà in scena oggi, martedì 13 maggio, alle ore 20:30 allo stadio Tombolato di Cittadella.Cittadella-Salernitana sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e su Amazon Prime Video, iscrivendosi al canale LaB Channel. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.Servizio streaming attivo su DAZN e su Amazon Prime Video, iscrivendosi al canale LaB Channel. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Serie B in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.