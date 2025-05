Serie B, date e orari di playoff e playout: il calendario completo

I risultati dei recuperi della 34esima giornata di campionato definiscono la classifica della Serie B 2024/25. Una volta registrate le retrocessioni in C di Cittadella e Sampdoria, riflettori puntati su playoff e playout. Toccherà a Salernitana e Frosinone giocarsi la permanenza in cadetteria, con i ciociari che potranno usufruire del ritorno tra le mura amiche. Spezia e Cremonese, invece, attendono le vincenti di Catanzaro-Cesena e Juve Stabia-Palermo.