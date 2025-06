Pescara aspetta Baldini, ma ha già l’idea De Boer

PESCARA - Nel calcio i paradossi si sfiorano quasi con più frequenza di quanto facciano i piloti di Formula 1 con i muretti di Montecarlo , quindi non bisogna affatto meravigliarsi se uno dei primi obiettivi del neopromosso Pescara sia proprio quel Kees De Boer (25) che la scorsa settimana ha fatto tribolare l’ Adriatico portando in vantaggio la Ternana e spingendo la finale di ritorno play off fino ai rigori. Magari qualche tifoso biancazzurro storcerà il muso, tuttavia l’olandese è un ottimo centrocampista , probabilmente pronto per la categoria superiore e... visto che con le Fere non ha rinnovato, beh... potrebbe abbracciarla con l’ex competitor.

Pescara, le strategie sul mercato

E a proposito della notte epica dell’Adriatico, l’eroe conclamato e assurto ad imperitura memoria nella storia del club abruzzese, cioè Alessandro Plizzari (25), chiude in bellezza la sua magica avventura (3 rigori parati, più tanto altro) poiché il Venezia, che lo aveva acquistato ad inizio stagione lasciandolo in prestito, ha (giustamente) deciso di tenerselo. Dunque il Pescara dovrà approvvigionarsi di un altro portiere. Resteranno, invece, gli altri big della difesa, da Riccardo Brosco (34) a Filippo Pellacani (27), Edoardo Lancini (31) e, soprattutto, Gaetano Letizia (35) che negli spareggi ha dimostrato non solo di essere duttile e utile (passando indifferentemente dalla fascia destra al centro), ma proprio determinante, con due gol segnati (uno nella finale di andata a Terni) rivelatisi fondamentali. Naturalmente il reparto sarà innervato ed è già spuntato il nome di Davide Bettella (25), ora Frosinone, che in passato ha già frequentato questi lidi lasciando una buona impressione, mentre si registra l’interesse del Milan per l’esterno sinistro Brando Moruzzi (21). Per quanto riguarda il centrocampo, se il Pescara fosse rimasto in serie C avrebbe salutato sicuramente la rivelazione Matteo Dagasso (21), attenzionato da molti club di serie A. Rimane forte l’interesse del Cagliari e del Lecce, però potrebbe essere utilizzata la formula della cessione ma rimanendo in prestito per un anno.

Il Pescara aspetta Baldini

Molto dipenderà dalla decisione di Silvio Baldini se restare o meno alla guida del club. La prossima settimana incontrerà il direttore sportivo Pasquale Foggia e il patron Sebastiani. Sarà un incontro informale, però magari qualcosa uscirà. Poi a metà settimana Baldini dovrà dare una risposta al presidente, con elasticità nei tempi, ovvio, ma senza discostarsi troppo dalla deadline fissata per il prossimo week end. Baldini ha sempre detto che non è una questione di soldi, firmerebbe in bianco, solo che nell’ultima stagione ha sofferto la lontananza dalla famiglia e che quindi l’ultima parola spetterà proprio alla famiglia. Nella loro vacanza ci sarà anche questo argomento all’odg.