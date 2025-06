Sampdoria-Salernitana diretta playout Serie B: segui la gara d'andata

La doppia sfida tra Sampdoria e Salernitana , valida per la gara d'andata dei playout , chiude un ultimo mese di fuoco in Serie B . Dopo la penalità e la retrocessione del Brescia , i blucerchiati hanno avuto una seconda chance in extremis per evitare la discesa in Serie C. I campani si ritrovano dall'affrontare il Frosinone con il doppio punteggio a sfavore a giocarsi la permanenza in B con il vantaggio del fattore classifica. Dopo rinvii e ricorsi respinti , a Marassi va finalmente in scena la prima sfida del doppio confronto con in palio l'ultimo posto disponibile per partecipare alla Serie B 2025/2026. Segui la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

20:10

Retrocessione e permanenza, le combinazioni per Evani e Marino

Pochi calcoli da fare nella doppia sfida tra Sampdoria e Salernitana, valida per i playout di Serie B. I campani partono avvantaggiati grazie ai due risultati utili su tre per la miglior posizione raggiunto in classifica nella regular season: l'unico modo per i blucerchiati per rimanere in B è vincere il doppio confronto.

20:00

Sampdoria, la formazione ufficiale

SAMPDORIA (3-5-2): Cragno; Riccio, A. Ferrari, Veroli; Depaoli, Meulensteen, Yepes, Vieira, Venuti; Sibilli, Coda. Allenatore: Evani.

19:50

Il pronostico per Sampdoria-Salernitana

La salvezza in 180 minuti: primo round a Marassi, blucerchiati leggermente favoriti. Il pronostico per la gara d'andata dei playout di Serie B.

19:40

Battaglia tra nobili decadute al Marassi

Clima da Serie A, ma per non andare in Serie C: playout tra Sampdoria e Salernitana in un Marassi tutto esaurito. L'EDITORIALE.

19:30

La formazione ufficiale della Salernitana

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, G.Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza; Caligara, Tongya; Simy. Allenatore: Marino.

19:20

Marino: "Con la Samp senza fare calcoli"

Due risultati a favore per la permanenza in Serie B, ma Marino non vuole puntare al pareggio con la Salernitana: "Eravamo in un buon momento, c'era entusiasmo ed erano stati venduti trentamila biglietti. Eravamo carichi per affrontare il Frosinone, in questi giorni abbiamo provato tanta amarezza. Dovremo essere bravi a trasformarla in energia positiva". Le parole complete.

19:10

Evani "Playout? Come andare sotto un treno ed essere ancora vivi"

"È stato un mese dove è successo di tutto, però dico che la vita dà e a volte toglie, come nello sport. In questo caso ci ha restituito un'occasione per scrivere un finale diverso". Le dichiarazioni dell'allenatore della Sampdoria Evani alla vigilia della sfida d'andata dei playout: le parole complete.

19:00

Dove vedere Sampdoria-Salernitana in tv

Sampdoria e Salernitana si giocano l'ultimo posto in palio per la Serie B 25/26: info e canali per seguire la gara d'andata dei playout di Serie B in tempo reale.

18:50

Coda e il legame con la Salernitana

Massimo Coda incontra di nuovo la Salernitana. L'attaccante della Samp ha giocato con la maglia dei campani tra il 2015e il 2017 segnando 33 reti in 82 presenze. Inoltre, Coda ha sia fatto il proprio esordio in Serie B (il 6 settembre 2015 contro l’Avellino), sia segnato il suo primo gol nel torneo (doppietta contro il Lanciano il 27 ottobre 2015), proprio con la Salernitana.

18:45

La sfida tra nobili decadute

Vedere Sampdoria e Salernitana lottare per non retrocedere in Serie C fa storcere il naso guardando la storia recente dei due club, senza andare a scomodare i fasti del passato. Infatti gli ultimi incontri tra le due squadre, tolta la Coppa Italia nell'ottobre del 2023, risalgono alle stagioni 21/22 e 22/23 in Serie A: due vittorie per la Salernitana, una per la Samp e un pareggio.

18:40

Samp, prima volta ai playout di B

Questa è la prima volta che la Sampdoria si ritrova ai playout di Serie B, mentre per la Salernitana sarà la terza volta (con andata e ritorno) e, nelle due precedenti occasioni, i campani si sono sempre salvati. Nella stagione 2015/16 hanno battuto il Lanciano (vittoria per 4-1 all’andata e 1-0 al ritorno) e nella 2018/19 il Venezia (successo per 2-1 all’andata e sconfitta per 0-1 al ritorno, vincendo poi ai rigori).

18:35

Il bilancio in stagione

Terzo confronto in questa stagione tra Sampdoria e Salernitana, una vittoria a testa nella regular season. Il primo all'Arechi, a fine agosto, si concluse con la vittori dei campani per 3-2 in rimonta. Mentre il ritorno al Marassi, lo scontro diretto per la salvezza nel finale di stagione, l'ha deciso il gol di Meulensteen ridando speranza ai blucerchiati.

18:30

Sampdoria-Salernitana, cresce l'attesa

Tutto pronto al Ferraris per ospitare la gara d'andata dei playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana: fischio d'inizio in programma alle 20:30.

Stadio Giuseppe Ferraris - Genova