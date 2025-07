Pescara sul fenomeno Desplanches dell'U21: testa a testa con Plizzari

Pescara, le operazioni di mercato

Al momento l’unica trattativa ufficiale riguarda il passaggio del difensore 21enne Brando Moruzzi alla Juventus. Restando alla difesa, il 31enne Edoardo Lancini ha detto chiaramente di voler proseguire la sua avventura in riva all’Adriatico. Ritorno di fiamma nelle ultime ore della Roma per il 16enne attaccante Antonio Arena. La società giallorossa in queste ore formulerà una nuova proposta economica al Pescara. Nell’operazione si tornerà a parlare anche del difensore centrale Plaia classe 2006, ex Perugia, e del primavera Graziani, trequartista, classe 2005.

Gli obiettivi del Pescara

La società biancazzurra ha intanto messo i riflettori su Riccardo Ciervo , esterno d’attacco 23enne cresciuto nella Roma. Ciervo nell’ultimo campionato ha indossato la maglia del Cosenza totalizzando 30 presenze e appena un gol in un’annata tuttavia non esattamente fotunata per i silani. Per l’attacco in entrata i nomi forti sono quelli di Tommaso Biasci (30) del Catanzaro, Luca Pandolfi (27) del Cittadella e Luca Moro (24) del Sassuolo. Per il momento Riccardo Tonin (25) verrà valutato da Vivarini in ritiro. Confermato Andrea Ferraris (21). Occorreranno almeno due rinforzi di qualità per il reparto avanzato. Mentre per quanto riguarda il delicato ruolo di portiere, se le pressioni sul Venezia del patron Sebastiani non dovessero andare a buon fine per riavere Alessandro Plizzari (25), potrebbere prendere quota la trattativa con il palermo per il prestito di Sebastiano Desplanches (22).