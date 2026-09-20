Pohjanpalo buca il video anche in Finlandia

PALERMO - (LPS) E’ sempre un “personaggio” mediatico. Anche se adesso non è ancora al top ed è reduce da una gara in cui non ha brillato, Joel Pohjanpalo non ha perso il suo appeal. Rimane un idolo nel suo Paese e, di riflesso, questa attenzione nei suoi confronti dà visibilità al Palermo e a Palermo anche a livello internazionale. Ne è una conferma il reportage che la Yle, Tv di Stato finlandese, ha appena realizzato su di lui e sul suo rapporto con la squadra, la città e i tifosi. Una troupe con la giornalista Janna Vevhilainen è stata fino a ieri al centro sportivo a Torretta per intervistare Joel e il servizio andrà in onda nei prossimi giorni in concomitanza con l’impegno di Pohjanpalo e della Nazionale contro San Marino in programma il 26 a Serravalle. E’ la prima delle 4 gare di Nations League per le quali il bomber rosanero (unico giocatore della prima squadra “chiamato” in Nazionale in questa finestra internazionale) è stato convocato dal ct Friis. La Finlandia affronterà poi a Helsinki la Bielorussia il 29 settembre e l’Albania il 3 ottobre. Dopo 3 giorni, a Budapest, seconda sfida contro la Bielorussia. Pohjanpalo, dunque, sarà di nuovo in gruppo con il Palermo l’8 ottobre, a ridosso del match ad Empoli in programma il 10.



