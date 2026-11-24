Colpo del Catanzaro, tris in casa della Juve Stabia
La 13ª giornata di Serie B, in versione turno infrasettimanale, si apre con il successo esterno del Catanzaro, che nello scontro diretto per la parte bassa della classifica supera per 3-1 la Juve Stabia, agganciandola a 12 punti.
Catanzaro corsaro
Importante successo per il Catanzaro di Mignani, che coglie un importante successo in casa della Juve Stabia, appaiata in quella che oggi sarebbe la zona play-out della classifica. Match senza storia al Menti, con i giallorossi che passano in vantaggio con Antonini poco prima della mezz'ora e che raddoppiano un attimo prima dell'intervallo grazie alla punizione al bacio di Pecorino. In apertura di ripresa il tris di Ruggero mette al sicuro il risultato, che non viene rimesso in discussione neanche dalla rete di Maistro ad una ventina di minuti dalla fine.
Juve Stabia-Catanzaro 1-3: cronaca, tabellino e statistiche
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