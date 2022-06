Calciomercato Cagliari: per l'attacco riflettori su Coda, Lapadula e Brunori

CAGLIARI - A Cagliari, riflettori puntati su Massimo Coda che continua ad essere un pallino della società rossoblù insieme a Gianluca Lapadula. Ma dal cilindro rossoblù potrebbe uscire anche Matteo Brunori che a suon di gol ha trascinato il Palermo alla conquista della serie B. Il Cagliari ha bussato alla porta della Juventus che detiene il cartellino dell’attaccante, ma ancora la trattativa è solo agli albori. La partenza di Joao Pedro e il probabile addio di Pavoletti costringeranno il club sardo a delle scelte importanti con investimenti che, però, potranno arrivare solo dopo che verranno messe a punto le cessioni. Una delle operazioni più avanzate potrebbe portare in Sardegna Alessandro Di Pardo. L’esterno destro, abile come terzino ma utile anche in mezzo al campo, è di proprietà della Juventus e dopo aver chiuso la stagione a Cosenza, è alla ricerca di una nuova avventura. Potrebbe formare una coppia con Zappa per dare a Liverani due alternative interessanti sulla corsia di destra, ma resta da superare la concorrenza dei tanti club che hanno bussato alla porta dei bianconeri per avere il giocatore.