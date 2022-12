Bari, De Laurentiis sul sogno promozione: "Bisogna fare le scelte giuste"

BARI - Il pensiero al presente e uno sguardo costantemente rivolto al futuro: il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis fa il punto della situazione in vista del rush finale del 2022 e si lascia andare a considerazioni di carattere più generale, tra sogni, prospettive e aspettative: "La stagione è in linea con la nostra ambizione. Nel mercato estivo abbiamo investito tanto, non avremmo mai fatto un campionato tanto per farlo. Il gruppo vittorioso in C, con i rinforzi e l'allenatore Mignani, ha trovato un gioco che ha distinto la squadra. Noi ci siamo presentati con una squadra competitiva, ma in avvio siamo stati cauti. Nessuno sa la performance della squadra in partenza. I giocatori in campo hanno fatto il massimo. Per una buona parte del torneo siamo stati una sorpresa, poi ci hanno scoperto e gli avversari hanno iniziato a frenarci".