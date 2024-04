Valerio Di Cesare scoppia in lacrime: "La salvezza del Bari è vita"

Ci sono momenti che valgono una carriera, ci sono stagioni che rischiano di finire peggio di come sono iniziate. Lo sa bene Valerio Di Cesare , capitano e difensore del Bari di Luigi De Laurentiis , che oggi c'ha messo la faccia in conferenza stampa , per affrontare di petto il momento di crisi vissuto dall'undici biancorosso, reduce dal pareggio interno con il Pisa.

Bari, Di Cesare: "La salvezza è vita"

Senza troppi giri di parole, Valerio Di Cesare ha provato a suonare la carica in vista del rush finale di stagione e della delicatissima trasferta di Cosenza, che potrebbe già avere contorni decisivi in ottica playout. In conferenza stampa, ricordando anche la promozione mancata lo scorso anno contro il Cagliari di Ranieri, il leader dello spogliatoio biancorosso è scoppiato in lacrime, non riuscendo a trattenere l'emozione: "Conta il Bari e la salvezza, è vita - ha detto un commosso Di Cesare -. Retrocedere vorrebbe dire fallire clamorosamente. Sono le solite frasi fatte, ma bisogna andare oltre quello che uno ha. Il Bari si deve salvare per forza. Ho sempre portato rispetto verso tutti, sapete cosa provo per questa maglia. Dispiace che escano tante cose dallo spogliatoio, dovrebbe essere un posto sacro. Leggo di lamentele ti troppo sala video, cose astruse. I giocatori hanno il fuoco negli occhi. Retrocedere sarebbe una tragedia".