Bari in ritiro ad Altamura in vista del Parma: la decisione dopo il ko di Cosenza

Il Bari continua a vivere una crisi senza fine. Un crollo verticale nonostante i molteplici cambi in panchina, figli di una stagione iniziata male, che rischia di chiudersi nel peggiore dei modi. Incombe l'incubo retrocessione dopo il pesantissimo ko di Cosenza, che ha relegato i Galletti al terzultimo posto in classifica, che in questo momento significherebbe Serie C. Squadra in ritiro in vista del big match con il Parma di Fabio Pecchia, saldamente al comando della cadetteria e ad un passo dalla promozione diretta in A.

Bari in ritiro ad Altamura prima del Parma

Allenamenti a porte chiuse allo "Stadio Tonino D'Angelo" di Altamura per il Bari di Federico Giampaolo, subentrato all'esonerato Beppe Iachini pochi giorni fa. Il club pugliese ha deciso di allontanarsi per 48 ore dal capoluogo, così da ritrovare serenità e compattezza. Dopo le lacrime di capitan Di Cesare in conferenza stampa, non è arrivata la reazione sperata al "San Vito - Gigi Marulla", in uno scontro diretto che mette definitivamente a rischio la permanenza del Bari nel campionato cadetto. "SSC Bari - si legge nella nota ufficiale del sodalizio biancorosso - rende noto che, in vista del turno infrasettimanale contro il Parma, 36a giornata di Serie BKT '23-'24 in programma a partire dalle ore 18:00 di mercoledì 1° maggio, la squadra rimarrà in ritiro per preparare al meglio la sfida agli emiliani. Le sedute di allenamento verranno svolte a porte chiuse". Un Bari che, peraltro, dovrà fare a meno degli infortunati Puscas e Diaw, oltre agli squalificati Benali e Bellomo. Giocatori importanti, che avrebbero fatto comodo in una partita che vale tantissimo per il progetto di Luigi De Laurentiis.