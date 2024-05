Bari, il presidente Luigi De Laurentiis è sotto scorta

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, è sotto scorta dallo scorso 30 aprile, giorno prima della partita Bari-Parma. Dopo la promozione in Serie A sfumata all'ultimo secondo, infatti, il club pugliese sta lottando per non retrocedere. Una squadra quasi irroconoscibile che ha creato un malcontento generale nell'ambiente, degenerato con l'aggressione a Ciro Polito in un autogrill.