Luigi De Laurentiis: "Con mio padre un gruppo unito e compatto"

Luigi De Laurentiis: "Con mio padre un gruppo compatto"

"Siamo un gruppo molto compatto, poi magari ci sono state delle uscite un po' diverse, pensieri diversi, ma dopo ci si confronta. Siamo un gruppo di lavoro, abbiamo varie aziende e come tali siamo uniti e compatti". Luigi De Laurentiis ha parlato a margine degli Stati generali della lotta alla pirateria organizzati a Roma da Fapav e Ipso, parlando poi del futuro della sua squadra: "Andremo a competere per arrivare ai playoff, sicuramente in un campionato così competitivo dove ci sono tante squadre ben allestite anche noi saremo competitivi e punteremo in alto. Pirateria? Stiamo stringendo le maglie sulla rapidità degli interventi: oggi un utente viene bloccato in tempi rapidissimi. È molto importante la percezione del pubblico di capire che in quel momento sta commentando qualcosa di davvero illegale, per cui ci sono sanzioni e si arriva anche a bussare alla porta di casa".