Il Bari in pressing, sprint per Nesta

Tra gli inavvicinabili Roberto D’Aversa e Vincenzo Vivarini e i quasi debuttanti Alberto Aquilani e Ignazio Abate, ci sta in mezzo Alessandro Nesta appena retrocesso col Monza, ma con poca voglia di tornare ad allenare nuovamente in B. Magalini è in pressing, oggi il diesse biancorosso lo sentirà telefonicamente pronto a spianargli la strada, ma sono in ballo gli orientamenti futuri del tecnico romano. Nesta è titubante, vorrebbe tornare ad allenare all’estero, ha già ricevuto un paio di offerte interessanti dall'Arabia, ma vivendo a Miami si sta anche guardando intorno . Nel decisivo colloquio telefonico di questa mattina Nesta deve sciogliere ogni riserva e dare il via libera alla trattativa fortemente caldeggiata da Valerio Di Cesare, suo grande estimatore, che nella scorsa settimana ha lavorato sotto traccia. Ma ora bisogna fare in fretta. Il Bari vuole capire se si può andare avanti o meno. Nesta non ha ancora dato la sua disponibilità. Nel caso affermativo andrà affrontato anche la questione economica sulla base di due stagioni e opzione per la terza.

Il Bari su Nesta: lo scenario

L'ambiente pressa e il presidente De Laurentiis deve rispondere con una scelta importante. Nesta è una certezza tecnica, dentro e fuori dal campo. Le alternative possibili, per dare il via al dopo Longo, non possono dare le stesse garanzie. Non esistono al momento piani B compatibili. Individuata la via giusta necessariamente va percorsa con uno sforzo inevitabile. L'unico modo per portare tanti frutti a casa. Sia in termini di consensi con la piazza, sia di valorizzazione della rosa. Anche lo spogliatoio orfano di Di Cesare, capitano vero, è a rischio emorragia avendo perso i suoi uomini più rappresentativi, quindi ha bisogno di una guida sicura sul piano tecnico. Il calcio non è solo lotta. Sarà necessario cambiare mentalità e modo di approcciarsi col match in maniera decisamente diversa rispetto al passato. La missione del nuovo Bari. Ma al momento il mercato e in una fase di stasi totale in attesa di capire se Nesta sarà il nuovo allenatore e quali saranno le sue priorità. Indipendentemente dalla scelta che verra fatta per il dopo Longo, la certezza sembra essere quella che il club voglia ringiovanire notevolmente la rosa puntando su alcuni profili giovanissimi tenuto d’occhio a lungo sui polverosi campi di Lega Pro e ripartire dal ristretto numero di giocatori che possono rappresentare i punti fermi per la nuova stagione. Possibilmente subito, non sul gong del mercato.