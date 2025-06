Bari, De Laurentiis stringe per Nesta: incontro a Roma

Nesta e il Bari alla stretta finale . L'incontro c’è stato sperando che a breve possa sortire l’effetto sperato. Il presidente Luigi De Laurentiis ha pranzato ieri a Roma con Nesta per ascoltare vis-a-vis le intenzioni del tecnico romano che non ha ancora preso una decisione per la prossima stagione. Sul tavolo un'importante offerta con una società estera che gli permetterebbe di trovare nuovi stimoli ed essere più vicino alla famiglia avendo casa a Miami.

Bari-Nesta, gli obiettivi sono chiari

L'unico che potrebbe avere gli argomenti giusti è il presidente De Laurentiis facendo tutti i conti del caso, ingaggio compreso che non dovrebbe essere comunque particolarmente oneroso. Gli obiettivi sono chiari, i playoff in primis ma non da ultimi posti. Ma anche un'attenzione particolare alla valorizzazione dei giovani seguiti sui campi di Lega Pro dando via ad un progressivo ringiovanimento della rosa, tra le più vecchie della B. In mattinata il direttore sportivo Magalini aveva avuto un lungo colloquio telefonico con Nesta che, lasciato il palcoscenico della serie A, sarebbe restio a tornare in B mettendo al corrente di tutto il presidente De Laurentiis che non ci ha pensato due volte a scendere in campo in prima persona.

Bari, una nuova rivoluzione

Una piazza passionale e ambiziosa come quella di Bari potrebbe essere la molla giusta per rilanciarsi dopo una stagione pessima cominciata male e finita peggio. Un disappunto che probabilmente Nesta non è riuscito ancora a smaltire. Magalini l'ha invitato a riflettere su determinati aspetti, ha puntualizzato alcune situazioni dando a Nesta un po’ di tempo per decidere. Il suo agente Fali Ramadani è all'estero, ma i tifosi sperano in un lieto fine per partire con le carte in regola dopo la risoluzione del contratto con Moreno Longo che bloccherebbe il mercato dando il via ad una nuova rivoluzione.

Bari, le alternative a Nesta

Se la pista Nesta non dovesse risultare percorribile le attenzioni si sposterebbero sui quasi debuttanti Abate e Aquilani, due scommesse in partenza. Svanito Sottil ormai sul punto di legarsi al Modena. La curiosità è tanta decisivo questo fine settimana. C'è ancora da attendere. Ma solo l'immagine di Alessandro Nesta, portatore di valori importanti, può placare il malcontento di una piazza ripiombata con Moreno Longo nella contestazione e nello sconforto. Premesse ottime per evitare un altro possibile corto circuito. Ecco perché Magalini e Di Cesare hanno messo da parte le alternative con i piani B, Aquilani e Abate, almeno per il momento.