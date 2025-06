Bari, rescissione con Longo per annunciare Caserta

BARI - Bari, una panchina bollente . Fabio Caserta in arrivo ma Moreno Longo resta un caso aperto. Tutto è apparecchiato per l’ingaggio del tecnico di Melito Porto San Salvo che firmerà un biennale con la società biancorossa. Prima di annunciarne l’arrivo del nuovo responsabile tecnico, però, bisognerà formalizzare la separazione dall’allenatore dell’ultima stagione , destinato all’addio ma sotto contratto per un altro anno ancora. Solo dopo ci potrà essere il via ufficiale all’ennesima ripartenza.

Bari, passaggio obbligato

Il campionato del Bari è finito da oltre un mese e non si è ancora registrata alcuna mossa ufficiale. Passano i giorni, mugugnano i tifosi sconcertati da una stagione già chiusa a metà maggio senza code né codette. Non si può più indugiare oltre per esporre un progetto tecnico nuovo e finalmente convincente. Ma prima della fumata bianca per Fabio Caserta, c’è da accomodare la questione Longo rimasta in sospeso con un accordo fino al 30 giugno 2026. Un’offerta da parte di altre squadre gradita al tecnico piemontese sarebbe risolutiva. Ma dati i tempi ridottissimi si procederà quasi certamente al suo esonero, se non si dovesse pervenire all’interruzione del rapporto che al momento appare abbastanza complicata.

Caserta al Bari, biennale con bonus

Incassato il “no grazie” da Alessandro Nesta non persuaso dall’incontro di lunedì a pranzo con il presidente Luigi De Laurentiis, il Bari è piombato su Caserta fresco di risoluzione con il Catanzaro condotto alla semifinale playoff poi persa con la Cremonese. Un risultato che il tecnico non ha visto premiato con un ritocco al rialzo come evidentemente si aspettava, al punto da optare per lo scioglimento del vincolo. E così su di lui si è fiondata la società biancorossa. Intesa raggiunta su base biennale con qualche bonus in caso di passaggio ai turni successivi dei playoff. Anche gli ultimi dettagli da limare sembrano essere stati appianati.

Bari, ennesima ripartenza

Sesto posto sfociato nell’accesso alla semifinale contro la Cremonese di Stroppa che avrebbe poi centrato la promozione in A. Ecco la credenziale con cui si presenta Fabio Caserta. Si riparte da qui, dallo stesso percorso che sembrava alla portata pure del Bari di Longo salvo essere incredibilmente cannato nell’ultimo mese di stagione regolare con tre ko in cinque gare. Ma probabilmente ai tifosi biancorossi non sarebbe bastato lo stesso, abituati come sono stati a puntare, almeno in cadetteria, all’obiettivo massimo o alle sue immediate vicinanze, quel terzo o quarto posto che alla fine dei giochi abilitano puntualmente al salto in alto. Ecco perché serve una svolta, per riconquistare una piazza ormai disillusa. Cominciando da un’accelerata a strettissimo giro.