Bari, ufficiale l'esonero di Longo: in arrivo Caserta

Moreno Longo non è più l'allenatore del Bari . Il tecnico, arrivato in Puglia nella scorsa stagione, non è stato riconfermato sulla panchina dei biancorossi dopo il nono posto della scorsa stagione, con la mancata qualificazione ai playoff. Dopo esser sfumata l'idea Nesta , è in arrivo Fabio Caserta per occupare il posto in panchina. L'allenatore nelle scorse settimane ha lasciato il Catanzaro dopo la semifinale playoff ed è pronto a iniziare la nuova avventura sulla panchina dei biancorossi.

Il Bari non riconferma Longo: ecco Caserta

Questo il comunicato ufficiale del Bari: "SSC Bari comunica la decisione di non confermare Moreno Longo alla guida della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva. Al tecnico piemontese va il ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e per la dedizione dimostrata alla guida dei biancorossi insieme ai migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni sportive e non". Il Bari è piombato su Caserta dopo aver ricevuto il rifiuto di Nesta nella scorsa settimana. L'ex allenatore del Catanzaro è pronto a firmare un biennale con il club per partire con un nuovo progetto.