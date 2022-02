Benevento, siglata la pace con Lapadula: convocato per il Como

BENEVENTO - Gianluca Lapadula è stato ufficialmente reintegrato nella rosa del Benevento. Dopo lo strappo di inizio anno con la società, che aveva messo fuori squadra l'attaccante con passaporto peruviano in attesa di cederlo, la situazione è stata appianata dalle parti. Il numero 9 giallorosso sarà regolarmente a disposizione di Fabio Caserta nella sfida di mercoledì pomeriggio contro il Como, quando potrà tornare a calcare il prato del Vigorito. Resta ora da capire se partirà nell'undici iniziale o se sarà chiamato in causa gara in corso ma, in ogni caso, la notizia è che ci sarà anche lui.