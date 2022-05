Benevento, Glik e Barba coppia di ferro

BENEVENTO - Il Benevento era diventato la “banda del buco”. L'assenza di Glik per infortunato si era avvertita.Una difesa colabrodo, quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e ben 9 gol subiti. Il migliore attacco del campionato scopriva le sue debolezze in retroguardia. Brutto modo per arrivare ai playoff. Ma Caserta qualche carta da giocare ce l'aveva ancora per quel Benevento malandato e pensare di poterlo finalmente riavere per i playoff era una speranza in più per la Strega.

Martedì sera seconda partita in quattro giorni contro il Pisa al Vigorito e la “banda del buco” centra un altro “clean sheet”. Una trasformazione catartica e non può essere solo un caso che con il ritorno in squadra del l'ex Torino, la porta dei giallorossi sia improvvisamente diventata insuperabile, con la coppia Glik-Barba che contro il Pisa, hanno fermato gli attacchi di Lucca e dell'ex Puscas. Una coppia che fa ben sperare anche per il ritorno di domani sera all'Arena Garibaldi. Servirà la versione blindata della difesa giallorossa per resistere agli attacchi nerazzurri.