Benevento, preso Capellini dalla Juve U23

BENEVENTO - Il Benevento batte un colpo. Dopo il riscatto del portiere Alberto Paleari, arriva il difensore centrale ex Juventus Under23 Riccardo Capellini a titolo definitivo. Capellini ha giocato l’anno scorso in B, ma nella Liga spagnola, al Mirandès, dove ha disputato 22 partite in campionato e 3 in Coppa del Re. In Italia, aveva fatto 41 partite in C con la Juve U23, meritando due convocazioni in prima squadra con Pirlo. Adesso largo alle cessioni, Gianluca Lapadula (32) e Gabriele Moncini (26), infatti non rientrano nei piani del tecnico Fabio Caserta. Il primo è nel mirino del Cagliari, Moncini è invece ad un passo dal Bari.