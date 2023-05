Serie B, Benevento che spavento: assalto al pullman sull'autostrada

Attimi di terrore e di follia sulla Bologna-Firenze per il Benevento, in viaggio per tornare in Campania dopo il ko in casa del Cittadella, con il pullman dei sanniti preso d'assalto in una sorta d'agguato. Prima un lancio improvviso di oggetti tipo, poi addirittura l'assalto in corsa da parte di alcuni furgoni a nove posti da cui sporgendosi dai finestrini gli assalitori hanno colpito i vetri con delle spranghe di ferro, mandandone alcuni in frantumi. Fortunatamente il blitz non ha provocato feriti, ma a quella velocità, sull'autostrada, poteva succedere molto peggio. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati gli stessi tifosi del Benevento gli autori del blitz. La squadra ha poi ripreso il viaggio scortata dalle forze dell'ordine.