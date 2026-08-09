Benevento, che colpo: preso Okereke
Il nigeriano, svincolato dalla Cremonese, sarà in mattinata in città per le visite mediche
BENEVENTO - Dopo essersi regalato il pass per il Franchi, dove venerdì sfiderà la Fiorentina nei trentaduesimi di Coppa Italia, il Benevento chiude un colpo di mercato in attacco: preso David Okereke, svincolato dalla Cremonese. Il nigeriano sarà nelle prossime ore in città per le visite mediche e potrebbe essere anche convocabile per la partita contro la Viola. Classe 1997, lanciato dallo Spezia, Okereke era rientrato in Italia dopo l'esperienza al Bruges vestendo ancora le maglie di Venezia, Cremonese e Torino, con una parentesi al Gaziantep. L'anno scorso a Cremona ha segnato 2 gol in 11 partite: alla fine del mercato estivo era stato messo fuori dalla lista, per poi essere reintegrato a marzo. Ha segnato, curiosamente, proprio contro la Fiorentina. Un rinforzo di esperienza e qualità per Floro Flores che ha debuttato con un clamoroso 5-3 con il Ravenna staccando il pass per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.
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