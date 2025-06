Brescia, perquisita la sede del club: Cellino e Gamba tra gli indagati per frode fiscale

Provvedimenti di perquisizione , emessi dalla Procura bresciana nei confronti di 11 persone fisiche e 14 società , sono in corso di esecuzione da parte dei Finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia . I soggetti destinatari dei provvedimenti di perquisizione personale e locale sarebbero ritenuti a diverso titolo coinvolti nella commercializzazione di crediti inesistenti e nelle conseguenti condotte riciclatorie. Le perquisizioni, che interessano anche la sede del Brescia, sono in corso nelle province di Brescia, Milano, Arezzo, Massa Carrara, Roma, Napoli, Benevento, Avellino, Caserta, Potenza e Taranto, con la collaborazione dei reparti territorialmente competenti. Tra gli indagati figurano Massimo Cellino , lo stesso Brescia calcio e il commercialista Marco Gamba , il professionista che aveva seguito il Brescia calcio nell'acquisito di crediti di imposta - risultati inesistenti - utilizzati per pagare contributi di febbraio e aprile. Operazione costata al Brescia la penalizzazione di otto punti (quattro da scontare nella stagione attuale) e la retrocessione in Serie C.

Cosa è emerso dalle indagini delle Fiamme Gialle

Dalle indagini delle Fiamme Gialle sarebbe emerso un articolato schema fraudolento atto a consentire a diverse figure imprenditoriali di beneficiare indebitamente di crediti Iva inesistenti. Nella ricostruzione della Guardia di Finanza si legge: "In particolare gli indagati, avvalendosi di società fiscalmente inadempienti, prive di sedi operative e rappresentate da soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia in materia di reati fiscali, avrebbero generato crediti fiscali fittizi per un importo quantificato, allo stato, in oltre 4 milioni di euro. Tali crediti sarebbero stati successivamente ceduti, tramite una ulteriore società "veicolo" a diverse persone giuridiche, tra le quali il Brescia Calcio Spa, al fine di consentire un abbattimento del carico fiscale e contributivo".

Sequestrata la documentazione necessaria per verificare la responsabilità amministrativa delle società coinvolte

La società “veicolo”, con sede dichiarata a Milano, sarebbe risultata priva delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio della specifica attività finanziaria nonché sprovvista di un’effettiva e idonea struttura imprenditoriale. In tale contesto, sarebbe altresì emerso il coinvolgimento di uno studio di professionisti operanti prevalentemente nel territorio bresciano. Nel corso delle attività di perquisizione, infine, è stata sottoposta a sequestro anche la documentazione necessaria per verificare la responsabilità amministrativa delle società coinvolte, in ordine all’esistenza e attuazione dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001.

Serie B, cambia la classifica finale: Salernitana e Sampdoria ai playout

La Lega B ha pubblicato la classifica finale del campionato 2024/25, certificando la penalizzazione di 4 punti del Brescia, che scivola così al terzultimo posto in classifica con 39 punti all'attivo, alla pari del Cittadella. Le rondinelle retrocedono direttamente in Serie C insieme ai veneti e al Cosenza. Ufficiale, dunque, il doppio confronto valido per i playout, che vedrà protagoniste Sampdoria e Salernitana: gara d'andata domenica 15 giugno alle 20:30 a Marassi, mentre il ritorno andrà in scena venerdì 20 allo stadio "Arechi" sempre alle 20:30.