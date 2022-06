Cagliari, Delpupo rinnova fino al 2025

CAGLIARI- Il Cagliari guarda al futuro. E' ufficiale il rinnovo contrattuale del classe 2003 Delpupo, prodotto del vivaio rossoblù. Per lui un contratto fino al 2025. Di seguito il comunicato del club. "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Isaias Delpupo, che ha sottoscritto con il Club un nuovo accordo sino al 30 giugno 2025. Classe 2003, nato in provincia di Buenos Aires con doppia cittadinanza italo-argentina, approda nel vivaio rossoblù grazie allo scrupoloso lavoro di scouting del Club nel suo Paese natale. L’11 gennaio 2020 ha esordito con la maglia della Primavera: la prima di 46 presenze totali, condite da 3 reti e 1 assist. Il primo giugno scorso è stato convocato dall’Italia Under 19 per lo stage di preparazione agli Europei di categoria. Avanti così, Isaias".