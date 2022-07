Joao Pedro al Fenerbahce: l'agente vola a Istanbul per le firme

Si rischiara in una direzione il cielo di Istanbul : e si accende il Fenerbahce . Joao Pedro sta per lasciare l’Italia un'altra volta . Era successo nel 2011 quando partì da Palermo destinazione Portogallo, Vitoria Guimaraes . Riaccadrà dopo otto anni di Cagliari culminati con una convocazione in maglia azzurra anche se in una delle tappe più amare della storia dell’Italia: la mancanza del pass per il prossimo Mondiale in Qatar .

Joao Pedro al Fenerbahce: tutte le cifre

Sarà Fenerbahce e non Galatasaray per Joao Pedro: i canarini gialli sono arrivati dopo gi acerrimi rivali giallorossi ma hanno superato l’offerta in favore del Cagliari (6 milioni e non 5,5 compresi bonus) e del calciatore, che sarà accontentato con un contratto triennale. Una rimonta in pina regola che ha colpito il Gala nell’orgoglio, tanto da scatenare una reazione per provare a rientrare in gioco rilanciando. Ma anche il giocatore a questo punto ha fatto la sua parte e ha spinto in una direzione, scegliendo il Fenerbahce. Domani il suo agente volerà a Istanbul per le firme.