Cagliari, Liverani aspetta Rog e Nandez

CAGLIARI - Rog e Nandez: un autentico lusso per la Serie B e Liverani non vede l'ora di poterli lanciare in campo con il Cagliari. Il tecnico infatti attende la notizia del loro pieno recuopero per schierarli il prima possibile nell'assalto alla Serie A. Sentimenti diversi tra il croato, che ha prolungato fino al 2026, e l'uruguaiano, che invece non ha mai nascosto la tentazione di giocare in un club di prima fascia, ma che d'altra parte vorrebbe farsi personare una stagione più di bassi che di alti. E in ogni caso il Cagliari non intende né fare prestiti gratuiti, né abbassare le pretese: chi vuole Nandez deve offrire tra i 15 e i 20 milioni. Comunque vada, Liverani terrà lontane le questioni del mercato: in campo Rog e Nandez possono dare tanta qualità in più non appena avranno superato del tutto gli acciacchi che li hanno frenati sin qui. Poi l'obiettivo sarà arrivare in piena forma e calarsi nella nuova realtà, per un campionato il cui obiettivo resta quello di primeggiare.