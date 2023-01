Ranieri pizzicato a bordo campo: lo strano gesto fa parte di una strategia ben precisa

CAGLIARI - Un esordio carico di emozioni e sicuramente da ricordare per Claudio Ranieri , che alla prima gara sulla panchina del Cagliari ha battuto 2-0 il Como riportando il club in zona playoff. Dopo 32 anni di assenza, per il tecnico è rinato subito il feeling con i colori rossoblù . Tra le immagini più condivise della vittoria sul web ce ne è una in particolare, che ritrae l'ex tecnico della Roma mentre parla con il suo orologio .

Ranieri che parla con l'orologio, il motivo

Le immagini hanno fatto il giro dei social, con numerosi utenti che si sono chiesti cosa stesse facendo Ranieri. La scoperta è che il tecnico nonostante i suoi 71 anni ha deciso di restare al passo con i tempi, dotandosi di un registratore sull'orologio per riascoltare le sue impressioni sulla partita. Lo stesso Ranieri ne ha parlato nel post-partita: "Ho registrato man mano quello che non mi piaceva sull'orologio. Non parlavo con l'orologio: parlavo con me stesso. Ho questi nuovi telefoni, registro tutto e quando rivedo la partita so che momenti cercare. C'è chi scrive, io invece registro e così continuo a guardare. È come il blocco appunti".