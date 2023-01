Ranieri carica il suo Cagliari: le frasi in allenamento diventano virali

CAGLIARI - Arrivato in una situazione complicata, Claudio Ranieri vuole far tornare grande il suo Cagliari. L'ex tecnico della Roma, nonostante l'ottimo debutto contro il Como con vittoria per 2-0, sta spronando al massimo la sua squadra per risalire la classifica, che vede al momento i rossoblù ottavi con 28 punti. Ranieri non si sta risparmiando in allenamento, con i video delle sue sessioni che stanno diventando virali grazie alle frasi che indirizza ai suoi giocatori.