Mancosu segna da centrocampo: il gol è pazzesco, il Cagliari non ci crede

I post del Cagliari dedicati a Mancosu

Anche la società sarda ha celebrato il gol di Mancosu con due post sul proprio profilo Twitter ufficiale. Nel primo ha pubblicato l'immagine del tiro scagliato da centrocampo, accompagnandola con questa frase: "Solo due parole, tutto il resto è superfluo: grazie, Marco". Nel secondo post si vede il capitano Deiola, tentare di scalciare Mancuso in modo goliardico, dopo la rete segnata. "Foto random solo per dirvi che Admin non ci sta capendo più niente", il commento della società.