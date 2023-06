Ranieri in lacrime per il Cagliari, il toccante messaggio del nipote

È stata una notte carica di emozioni e tensione al San Nicola, dove il Cagliari ha conquistato la promozione in Serie A al 94' grazie alla rete di Pavoletti. La firma sul ritorno nella massima serie dei rossoblù è quella di Claudio Ranieri, che al triplice fischio è scoppiato in un pianto liberatorio. Sui social si sono sprecati i complimenti per il tecnico, tra cui una dedica speciale molto sentita dall'ex Roma.