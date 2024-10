Cittadella: esonerato l'allenatore, non succedeva da 30 anni

La schiacciante sconfitta per 6-1 sul campo del Sassuolo è costata cara a Edoardo Gorini, che da oggi non è più il tecnico del Cittadella. La società ha maturato questa scelta tenendo in considerazione anche il rendimento stagionale, con la squadra che è sprofondata al 18° posto in classifica con soli 7 punti fatti nelle prime 8 giornate di Serie B. La decisione ha però dello straordinario dato che il Cittadella non esonerava un allenatore a stagione in corso dalla stagione 1995-96'. Adesso la guida tecnica del club è passata provvisoriamente a Roberto Musso, che traghetterà il gruppo fino all'ingaggio di un nuovo allenatore.