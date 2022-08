Il Como batte un altro colpo, arriva Cutrone

L’attacco di Giacomo Gattuso si arricchisce infatti con Patrick Cutrone , che ha firmato per il club lariano. L’attaccante classe ‘98, prodotto del vivaio del Milan, era tornato a luglio al Wolverhampton dopo la fine del prestito all’ Empoli , club in cui Cutrone aveva disputato la scorsa stagione in Serie A, segnando tre gol in 28 presenze.

Per Cutrone il ritorno a Como è una scelta di cuore , dal momento che il giocatore è nativo proprio del capoluogo e ha mosso i primi passi calcistici nelle giovanili della Parediense, squadra di Parè di Colverde, piccolo centro della provincia, dove Patrick ha militato tra i cinque e i nove anni, prima di venire scoperto dagli scout del Milan, nel cui vivaio Cutrone è approdato nel 2007 per compiere poi tutta la trafila ed esordire in prima squadra nel 2016.

Il Como sogna la Serie A

Dopo la stagione successiva, quella del boom con 10 reti in Serie A, nella quale Cutrone fu curiosamente allenato da un altro Gattuso, il più famoso Gennaro, l'attaccante non è più riuscito a ripetersi, né in rossonero nell’annata seguente, né al Wolverhampton, che lo acquistò nel 2019 per 18 milioni, così come nei prestiti alla Fiorentina e al Valencia. Quindi il passaggio ad Empoli e l’approdo a Como, per un acquisto che certifica le ambizioni di alta classifica dei lariani, che in attacco possono contare anche su Alberto Cerri e su Leonardo Mancuso, quest’ultimo reduce dalla promozione in A con il Monza e curiosamente compagno dello stesso Cutrone ad Empoli nella prima parte della scorsa stagione, dove però nell’attacco azzurro la parte del leone l’ha recitata Andrea Pinamonti, autore di 13 gol decisivi per la salvezza della squadra allenata da Aurelio Andreazzoli.