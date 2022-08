Henry: "In Italia ho imparato tanto, lasciai la Juve per colpa di una persona"

Henry e i ricordi della Juve: "In Italia ho imparato la cultura calcistica"

Le parole più succose, però, Henry le riserva proprio sulla sua prima esperienza italiana da giocatore, con tanto di frecciata alla Juventus di allora, e su quanto la pur breve parentesi in Serie A sia stata importante per la carriera: "In Italia ho scoperto diverse culture e ho capito la mentalità che serve per diventare calciatore. Quando ho iniziato la mia carriera qui sono rimasto a bocca aperta, ho tanto rispetto per questa nazione, ho amato molto la Juventus e l'Italia, non sono rimasto qui a causa di una sola persona. Sono della stessa generazione di campioni come Gattuso e Pirlo".