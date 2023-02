Como-Frosinone: resta grave il tifoso colpito da malore

COMO - Il tifoso del Como colto da malore ieri allo stadio Sinigaglia durante la gara con il Frosinone si trova in coma farmacologico. Il giovane sarebbe stato vittima di arresto cardiaco e le sue condizioni restano gravi. Al momento del malore la partita è stata interrotta e si è reso necessario l'intervento dei soccorsi sanitari e delle ambulanze. Il deflusso di queste ultime, apparentmente rallentato dalla chiusura del cancello, ha suscitato polemiche. A precisare le dinamiche, una nota del Como dalla quale si apprende che "l'equipe di soccorritori di Curva Como è stata chiamata ad intervenire in due casi distinti nel giro di breve tempo. Un primo sostenitore è stato prontamente soccorso dalla squadra presente sul luogo a seguito di un trauma facciale. Poco dopo un altro tifoso ha accusato un malore. Resasi subito evidente la gravità della situazione l'equipe di Curva è stata supportata da una seconda squadra giunta dalla tribuna, riuscendo a gestire efficientemente il successivo arresto cardiaco. Sono state quindi attivate due ambulanze, una presente allo stadio e una arrivata da fuori. Como 1907 sottolinea come allo Stadio non ci siano stati problemi di accesso o deflusso per entrambe le ambulanze attraverso le uscite di sicurezza che erano presidiate come da piano operativo. Il club si augura che le condizioni possano migliorare nelle prossime ore e esprime la propria vicinanza ai tifosi, ai familiari e a tutta la Curva".