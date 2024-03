Fabregas impazzisce con i ragazzi del Como: lo sfogo è virale

Cesc Fabregas come non l'avete mai visto. Da allenatore, scatenato, urla e rimprovera la sua squadra per un atteggiamento che in campo non gli è proprio piaciuto. L'ex centrocampista di Arsenal e Barcellona è il protagonista di un documentario sulla sua carriera, dai primi passi da giocatore fino al sogno di sedersi in panchina.