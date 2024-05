Fabregas, il Como in Serie A e promessa mantenuta: "Tutti a Ibiza!"

Fabregas, tutti i ruoli nel Como

Fabregas, che è socio, è stato allenatore finché ha potuto farlo in deroga, ed oggi figura ufficialmente come vice di Roberts in attesa di ottenere il patentino Uefa A e guidare i lariani in prima persona nella prossima stagione, ha tenuto un discorso alla squadra negli spogliatoi dove è stato accolto da un boato dei giocatori: "Calma! Calma! Facciamolo parlare!". Il video è già virale sui social.

Fabregas fa esplodere di gioia lo spogliatoio del Como

Fabregas ha preso così la parola: "Prima di tutto complimenti perché abbiamo fatto una stagione veramente da campioni. Lo so che non abbiamo finito nella maniera che avremmo voluto, vincendo anche l'ultima partita. Domani (oggi) allenamento alle 10.?Voglio dirvi una cosa prima di andare ad abbracciare i tifosi: grazie. Però, prendete forza perché questo anno non è niente. È solo riscaldamento. L'anno prossimo, più efficienza, più lavoro". Delirio totale quando l'ex centrocampista ha aggiunto e concluso: "Ho promesso che vi avrei premiato pagando con quello che volevate. Volete andare a Ibiza? E allora tutti a Ibiza!".