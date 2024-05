Como, Fabregas mantiene la promessa: tutta la squadra è volata a Ibiza

Una promessa è una promessa. Cesc Fabegras è un uomo di parola e ha mantenuto quello che aveva detto dopo la promozione diretta in Serie A del Como. Con una bottiglia di champagne in mano l’allenatore si era sbilanciato nello spogliatoio e ha deciso di aprire il portafoglio: "Ve lo siete meritato, ora tutti a Ibiza. Pago io". Detto, fatto. La squadra è partita in direzione dell'isola della Spagna per passare dei giorni insieme, all'insegna della spensieratezza per il traguardo raggiunto in un campionato difficilissimo e lungo come quella della Serie B.