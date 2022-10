Serie B, Cosenza: avanti con Dionigi. Squadra in ritiro

COSENZA - Dopo il pesante ko con la Spal (primo successo per Daniele De Rossi sulla panchina dei ferraresi) nell'ultima giornata, il Cosenza ha deciso di confermare il tecnico Dionigi alla guida della squadra. Questa la nota del club: "La Società Cosenza Calcio informa che, in seguito ad attente valutazioni seguite alla sconfitta di Ferrara, si è deciso di proseguire il percorso con il tecnico Davide Dionigi. La squadra sosterrà sedute di allenamento doppie fino alla gara di sabato contro il Frosinone e sarà in ritiro dal giovedì".