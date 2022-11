Serie B, ufficiale: William Viali è il nuovo allenatore del Cosenza

COSENZA - Dopo l'esonero di Davide Dionigi, il Cosenza sarà guidato fino al termine della stagione da William Viali. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club rossoblù: "La Società Cosenza Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a William Viali. Il tecnico, nato a Vaprio d’Adda (Milano) il 16 novembre 1974, ha iniziato la sua carriera di allenatore nella stagione 2010/2011 con il Fiorenzuola. Colleziona altre esperienze con Piacenza, Pro Piacenza, Sudtirol e Cuneo prima di approdare alla guida del Novara con cui nel 2019 disputa i play off per la promozione in Serie B. Nel gennaio 2020 subentra sulla panchina del Cesena, dopo il 13° posto conquistato al termine della stagione, nell’annata successiva conduce la squadra bianconera al settimo posto e disputa i play off promozione. Nella stagione 2021/2022 migliora la posizione concludendo il girone al terzo posto e partecipa ai Play Off al termine dei quali rassegna le dimissioni. Il tecnico dirigerà la seduta di allenamento di questo pomeriggio e sarà presentato nella mattinata di venerdì nel corso della conferenza stampa che precederà la partenza per la trasferta di Pisa. A Mister Viali, che si lega al Cosenza fino al 30 giugno 2023, il benvenuto nella famiglia rossoblù!".