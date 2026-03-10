Un nuovo esonero in questa stagione di Serie B . All'indomani dalla decisione di cambiare guida tecnica da parte della Sampdoria , anche l' Empoli ha fatto lo stesso. Attraverso un comunicato ufficiale, il club toscano ha annunciato di aver sollevato dall'incarico Alessio Dionisi . Si tratta del secondo cambio in panchina per l'Empoli: l'ex Palermo e Sassuolo, infatti, era a sua volta subentrato a Pagliuca a ottobre. Al suo posto è stato scelto Fabio Caserta .

Esonerato Dionisi: il comunicato dell'Empoli

"Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Alessio Dionisi dall'incarico di allenatore della Prima Squadra, ed i componenti dello staff tecnico Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi. A mister Dionisi e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive". Questo il comunicato con cui il club ha annunciato l'esonero. Per Dionisi è stata fatale la sconfitta in trasferta per 3-2 con il Catanzaro. L'Empoli, retrocesso la scorsa stagione dalla Serie A, si trova attualmente al tredicesimo posto in classifica con 31 punti.

Caserta nuovo allenatore dell'Empoli

In un ulteriore comunicato l'Empoli ha annunciato l'arrivo di Caserta: "Empoli Football Club comunica che Fabio Caserta è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e questo pomeriggio dirigerà il primo allenamento alle ore 14.30 al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena". Caserta in stagione in B ha già allenato il Bari, prima di essere esonerato a novembre.