Frosinone promosso in serie A: Grosso batte Inzaghi e vola a +10 sul Bari

FROSINONE - Serviva la vittoria e la vittoria è arrivata: il Frosinone torna in Serie A! Adesso sì che può iniziare la festa allo Stirpe dopo una cavalcata eccezionale che ha portato la squadra di Fabio Grosso a dominare il campionato di Serie B e a prendersi il sogno promozione. Decisivo il successo sulla Reggina dell'altro campione del mondo, Pippo Inzaghi: un 3-1 firmato Borrelli, Insigne (rigore) e Caso che non ha mai messo in discussione i tre punti, nonostante la rete di Hernani nella ripresa.

Rosso diretto a Cionek per un colpo in faccia

Sotto una pioggia incessante, Borrelli ha sbloccato la gara al 31' con un bel colpo di testa, poi Roberto Insigne, fratello di Lorenzo, ha raddoppiato dal dischetto al 42' (rigore visto dal Var e rosso diretto per Cionek per una manata in faccia a palla lontana). La stoccata da dentro l'area di Hernani al 51' ha riaperto la partita, ma Caso al 57' l'ha chiusa di nuovo dando il via alla festa, esplosa al triplice fischio quando il sogno è diventato realtà: 71 punti in classifica, +10 sul Bari terzo e con tre giornate alla conclusione nulla può togliere al Frosinone la gioia della terza promozione in A della sua storia.

L'ultima volta in A e la dedica a Curzio Stirpe

I ciociari mancavano dalla massima serie dalla stagione 2018-2019, quando arrivarono penultimi. La soddisfazione è enorme e il pensiero di tutta la squadra va anche al fratello del presidente Maurizio Stirpe, Curzio, scomparso lo scorso 27 aprile e omaggiato prima della gara con dei fiori e un minuto di silenzio.