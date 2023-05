Frosinone in Serie A, Calcutta lo sapeva otto anni fa: la sua profezia

I fan invocano Calcutta

Proprio la promozione dei gialloblu ha scatenato i fan, e non solo, del cantante Edoardo D'Erme, in arte Calcutta, autore del famoso singolo, lontano dalle scene ormai dal 2018. I social, e soprattutto Twitter, sono diventati quindi il megafono attraverso il quale i seguaci del cantante hanno chiesto a gran dove il suo ritorno: "2015 - Frosinone in Serie A e Calcutta caccia l’album 2018 - Frosinone in Serie A e Calcutta caccia l’album 2023 - CI SIAMO EDOARDO???", e ancora: "E ora che il Frosinone è tornato in Serie A è tutto pronto per il ritorno di Calcutta", "Il Frosinone è tornato in serie A Edo torna anche tu Calcutta", questi solo alcuni dei commenti che hanno invaso la piattaforma. Insomma sarà l'occasione giusta per vederlo tornare con un nuovo album?