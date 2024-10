Frosinone, Vivarini esonerato: panchina ad un ex Roma

Vincenzo Vivarini non è più l'allenatore del Frosinone . Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente del club ciociaro, Maurizio Stirpe , intervenuto in conferenza stampa nella mattinata odierna. L'ex tecnico del Catanzaro paga a caro prezzo la sconfitta di Reggio Emilia e un ruolino di marcia non all'altezza di aspettative ed investimenti. Una sola vittoria nelle prime nove gare di campionato per i gialloblù, attualmente in fondo alla classifica della Serie B . Panchina affidata ad un ex Roma.

Frosinone, Vivarini esonerato: panchina a Leandro Greco

Ribaltone tecnico in casa Frosinone. Ultimo posto in classifica, sei punti all'attivo dopo nove giornate di campionato e un solo successo messo a referto, senza dimenticare una differenza reti che recita già -10. Questi i numeri della gestione Vivarini, esonerato ufficialmente dal presidente Maurizio Stirpe nel corso della conferenza stampa andata in scena questa mattina. Una scelta quasi inevitabile, accompagnata dalla decisione di spedire la squadra in ritiro punitivo: "La società ha assunto due provvedimenti - ha annunciato il numero uno della società ciociara -. La squadra è stata mandata già stamattina in ritiro a tempo indeterminato a Castel di Sangro e ci resterà fino a quando non mi darà dimostrazione di entusiasmo, energia e cattiveria agonistica. Ci sarà anche un regolamento da rispettare, con un uso parsimonioso dei telefonini. Insieme al direttore - ha aggiunto il patron - abbiamo deciso di sollevare Vivarini dall'incarico. Non siamo contenti e non siamo neanche convinti che sia la scelta giusta, ma vogliamo togliere gli alibi a tutti quanti. Al suo posto ci sarà Leandro Greco e non sarà una decisione provvisoria". Per l'ex Roma, promosso dalla Primavera frusinate, si tratta della prima grande occasione da allenatore in cadetteria, dopo la breve parentesi alla guida del Sudtirol all'inizio della stagione 2022/23. Nel mezzo, l'esperienza agrodolce al timone dell'Olbia in Lega Pro, con l'esonero arrivato lo scorso gennaio dopo 23 panchine.